Gazzetta - Montella nella lista dei possibili allenatori del Napoli! De Laurentiis vuole un nome importante per ripartire

Ultime notizie SSC Napoli - Il casting per il prossimo allenatore del Napoli si arricchisce di un nuovo candidato, lo annuncia la Gazzetta dello Sport. È Vincenzo Montella.

Aurelio De Laurentiis vuole un nome importante per ripartire:

"Si è riaccesa la scintilla per Vincenzo Montella, capace di riscrivere la storia della Turchia da quando è stato scelto per allenare la nazionale. Napoletano, con un passato importante in Italia e con l’ambizione di ritornare ad allenare in A mai nascosta: Montella ha le carte per raccogliere la sfida Napoli, anche se al momento è solo un’idea. Ma da qui all’estate, non è detto che non possa trasformarsi in qualcosa di più".