Gazzetta - Milik resta a Napoli a prescindere dal mercato in entrata: confermati anche Insigne, Mertens e Callejon

Calciomercato Napoli - Il mercato in uscita c'è, ma non riguarda l'attacco. O almeno non i pezzi da 90 del Napoli. Lo riferisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Al di là di come si concluderanno le trattative sugli attaccanti in questione, il presidente De Laurentiis lancia all’esterno un segnale di forza: in entrambe le situazioni non intende vendere il centravanti polacco Arek Milik e nemmeno gli altri suoi attaccanti ritenuti titolari (Insigne, Mertens e Callejon, giusto per capirsi).