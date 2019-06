Gazzetta - Manolas, mercoledì l'affondo decisivo: la Roma pretende il pagamento della clausola

Ultimissime calcio Napoli - Manolas è l'obiettivo principale del Napoli per sostituire il partente Albiol, il difensore spagnolo torna nella sua patria sponda Villareal. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, mercoledì potrebbe essere il giorno per l'affondo decisivo del Napoli per convincere la Roma.

Calciomercato Napoli, Manolas: mercoledì l'affondo decisivo

Nicolò Schira, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha scritto un post su Twitter per aggiornamenti sulla trattativa Manolas.