Gazzetta - Maksimovic piace alla Roma, può arrivare anche a prescindere dal ritorno di Smalling!

Calciomercato Napoli - Si è parlato di finanza, di capire come mettere in sicurezza i conti della Roma per il futuro. Ma si è parlato anche di mercato, come racconta la Gazzetta dello Sport:

“Si sta portando avanti anche la pratica legata al ritorno in giallorosso di Smalling. Se però il Manchester United dovesse fare ancora muro come ha fatto negli ultimi due mesi (anche se recentemente sembra essersi ammorbidito), le alternative sono pronte: Maksimovic del Napoli (che può arrivare anche a prescindere dal ritorno di Smalling o meno) e Papastathopoulos dell’Arsenal”