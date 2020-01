Gazzetta - Lobotka-Napoli, Giuntoli ha già trovato l’accordo con il Celta: le cifre

Gli esperimenti di Gattuso in regia (Allan e Fabian bocciati entrambi) hanno parlato chiaro per il mercato del Napoli. Ne parla l'edizione online della Gazzetta dello Sport:

"Aspettando (in estate) Amrabat, il ritorno al 4-3-3 non può prescindere da un costruttore di gioco classico, magari tecnicamente più evoluto del Bakayoko con cui Rino aveva svoltato l’anno scorso al Milan proprio in questo momento della stagione. Il nome caldissimo ormai da giorni è quello dello slovacco Lobotka: Giuntoli ha già trovato l’accordo con il Celta Vigo sulla base di 20 milioni, la volontà del giocatore non è in discussione. Spetterà a Gattuso trovare la quadra e soprattutto scegliere il (grosso) nome a cui toccherà star fuori più degli altri: Allan, Zielinski o Fabian Ruiz?"