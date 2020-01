Calciomercato Napoli - La Spal avanza a grandi falcate per Castro, primo obiettivo per la mediana. I ferraresi hanno fatto un’offerta importante all’argentino e adesso manca poco anche col Cagliari. Per l’attacco inserimento su Younes (c’è pure la Samp), ma l’esterno offensivo del Napoli non è convinto della destinazione, come afferma l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.