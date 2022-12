Gazzetta - La Lazio sfida il Napoli per Cheddira del Bari: lui il vice Immobile

Calciomercato Napoli - Sfida agli azzurri per Cheddira, la Lazio pare aver individuato nel talento di proprietà del Bari il vice-Immobile.

E allora la Lazio sfida il Napoli per Cheddira, a scriverlo è la Gazzetta dello Sport nell'edizione online:

"La Lazio si prepara a vivere il mercato di gennaio senza avere l'intenzione di fare grandi colpi a effetto, ma l'infortunio occorso a Immobile nelle ultime settimane prima della sosta ha acceso un campanello d'allarme in casa biancoceleste, visto che Maurizio Sarri ha dovuto utilizzare Felipe Anderson nel ruolo di falso nove, ruolo non suo, nonostante le prestazioni abbiano convinto. Ecco perché l'obiettivo di mercato per i capitolini sarà proprio un attaccante che possa prendere il posto, all'esigenza, del capitano. Il nome è quello di Walid Cheddira, di proprietà del Bari, ma sul quale è forte l'interesse del Napoli".