Gazzetta - L'Inter insiste per Kumbulla: il difensore ha già rifiutato il Napoli

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive di un forte pressing dell'Inter per Kumbulla: "Qualche mese fa l’accordo sembrava possibile per una cifra vicina ai 20 milioni. Oggi ne serve qualcuno di più: se è vero che il giocatore preferisce la soluzione interista alle pretendenti italiane (Napoli in testa), nelle ultime settimane al Verona sono arrivate ambasciate dall’Everton di Ancelotti e proprio dal Tottenham che dovrà sostituire Vertonghen in uscita. Abbastanza per farne lievitare la valutazione, che oggi sarebbe più vicina ai 30 milioni"