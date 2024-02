Secondo quanto riferito dall'edizione odierna della Gazzaetta dello Sport l'Aston Villa non eserciterà l'opzione di riscatto a 22 mln per Nicolò Zaniolo. Il suo rientro al Galatasaray sembra ormai scontato dopo il crollo delle presenze dell'ex Roma. Il calciatore dal canto suo vorrebbe tornare in Italia col Milan, mentre Napoli e Fiorentina tengono le antenne dritte su di lui.