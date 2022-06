Gazzetta - Koulibaly, la Juve può offrire Demiral o Gatti: la risposta di ADL allo scambio

Calciomercato Napoli - La Juventus pare non voglia mollare la pista che porta a Kalidou Koulibaly, che non ha ancora rinnovato col Napoli. Il club bianconero però vorrebbe proporre uno scambio più soldi agli azzurri, offrendo due calciatori di proprietà della Juve.

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Carlo Laudisa, giornalista della Gazzetta dello Sport:

"Fabian Ruiz? Lui si sta attrezzando anche per andare a scadenza nel 2023. Al momento non ci sono offerte allettanti e di concreto non si è visto ancora nulla. Mertens? Le sue parole mi sono parse come un'amaro rassegnazione, un addio inevitabile. Le sue richieste non collimano con quelle del Napoli. Koulibaly? Siamo al di là del guado, può succedere di tutto. Lui, a differenza di Fabian, ha delle offerte importanti alle spalle. C'è il rischio che si vada per le lunghe, visto che il Napoli chiede 40 milioni di euro e gli acquirenti sperano di risparmiare. Il PSG va su Skriniar e il Barcellona può permettersi Koulibaly? La Juve può offrire Demiral o Gatti, ma al momento sappiamo che De Laurentiis non accetta contropartite".