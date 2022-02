Gazzetta - Juventus: via Dybala, assalto a Zaniolo e Raspadori

Ultimissime notizie di calciomercato Juventus con il club bianconero scatenato. Via Dybala che non rinnova e la Juventus punta sui talenti italiani di Raspadori e Zaniolo per sostituirlo.

Aggiornamenti da Gazzetta dello Sport riguardo il mercato della Juventus che per sostituire Dybala pensa a Zaniolo e Raspadori.

Il punto interrogativo su Paulo Dybala - rinnova o non rinnova? - ne chiama un altro: nel caso, con chi lo sostituirà la Juventus.

Ora si può dire che Nicolò Zaniolo sia nella testa della Juventus. I contatti con l’agente ci sono e risalgono a dicembre, primo passo concreto per una trattativa che può svilupparsi in primavera. Zaniolo alla Juventus piace e soprattutto piace al suo allenatore: Massimiliano Allegri lo apprezza da tempo. Naturalmente, c’è molto da capire e molto da valutare. L’aspetto più importante: la volontà della Roma, che ha sempre puntato su Zaniolo come giocatore chiave del suo progetto. Il contratto di Nicolò scade a giugno 2024 e non sarà semplice per nessuno convincere la Roma a trattare. Alla Juve, certo, sarebbe un rinforzo importante sia a metà campo - reparto per definizione in difficoltà - sia in attacco, dove con Chiesa formerebbe una coppia di esterni da Nazionale.

Oltre a Zaniolo anche Raspadori ha l’identikit di un possibile, eventuale sostituto di Dybala, già tracciato da Allegri insieme al club bianconero, infatti conduce a Giacomo Raspadori, 21 anni, un contratto con il Sassuolo fino al 2024 e 7 gol in questa stagione, gli stessi di Dybala. Giovane, italiano e con uno stipendio sostenibile, oltre alla fame di successi che spesso manifesta di più chi non ha ancora trofei in bacheca. «Abbiamo avuto una richiesta da un club inglese ma abbiamo rifiutato. La cessione di Boga ci ha permesso di sistemare la nostra situazione a livello economico, non abbiamo l’esigenza di fare cessioni», ha raccontato ieri a mercato chiuso l’a.d. Giovanni Carnevali. Insomma, adesso Raspadori resta, ma a giugno chissà. Intanto, con Dionisi al Sassuolo, sta facendo lo steso lavoro del dieci bianconero: gioca sottopunta nel 4-2-3-1. Raspadori infatti nasce centravanti di manovra, ma può fare anche la seconda punta e all’occorrenza l’esterno nel 4-3-3, anche se non è il ruolo in cui si muove meglio.