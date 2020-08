Gazzetta - Juventus, Dzeko la priorità! Il bosniaco preferito a Milik per questioni economiche

Ultimissime notizie mercato Napoli - La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione online, ha fatto il punto sulle ultime notizie relative al casting per il centravanti che sta avendo luogo in casa Juventus. La priorità resta ancora Edin Dzeko della Roma, preferito dai bianconeri ad Arek Milik anche per un costo di cartellino nettamente inferiore, considerando i quaranta milioni che chiede il Napoli per cedere il suo bomber. Da sottolineare, però, anche il fatto che il bosniaco percepisce alla Roma un ingaggio da 7 milioni a stagione.