Gazzetta - Juve a caccia di una quarta punta: Petagna nome a sorpresa, grande feeling con Allegri

Calciomercato Napoli - L'edizione online di Gazzetta scrive come la Juve sia alla ricerca di una quarta punta. Nell'elenco di Allegri ci sarebbe anche un calciatore del Napoli: "Il nome più ambizioso della lista segreta della Juve è quello di Edin Dzeko: costi e leadership del calciatore limitano le quotazioni. Inoltre la dirigenza sembra voler fare molta attenzione all’età, così buona parte dei nomi accostati a gennaio scorso – da Pavoletti a Llorente, e perfino Milik – al momento sono da congelare. Potrebbe tornare di moda Gianluca Scamacca: il Sassuolo, però, è una bottega cara, e potrebbe anche decidere di tenerlo dopo il rientro dal prestito al Genoa. Un nome a sorpresa potrebbe essere quello di Andrea Petagna, che Max Allegri fece esordire giovanissimo ai tempi del Milan in Champions League (a dicembre del 2012) e lanciò in Serie A nella stagione successiva, 2013-14. Occhio anche all’estero, senza troppa frenesia. Il ruolo sarà coperto, si valuterà con calma nel corso dell’estate".