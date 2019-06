Gazzetta - James Rodriguez-Lozano, doppio colpo possibile ad una condizione. Sarri alla Juventus ha scatenato ADL: vuole lo scudetto

Calciomercato Napoli - Si preannuncia una estate infuocata per i tifosi del Napoli. I nomi, infatti, presenti sulla lista di Cristiano Giuntoli sono di quelli altisonanti, a partire da James Rodriguez. Come riportato e sottolineato anche quest'oggi dalla Gazzetta dello Sport in edicola, c'è l'intesa di massima, con l'agente del colombiano Jorge Mendes al lavoro per strappare il sì del Real Madrid che, invece, da parte sua spera in qualche offerta più ricca. Altra pista calda è quella di Lozano, in alternativa ma anche insieme al "Bandido". Ovviamente, però, questa opzione è spendibile solo in caso di addio di Lorenzo Insigne.

Mercato Napoli, non solo James: De Laurentiis scatenato

Come sottolineato dal noto quotidiano sportivo, l'arrivo alla Juventus di Maurizio Sarri ha scatenato Aurelio De Laurentiis per ragioni sia d'orgoglio che strategiche. Il patron azzurro, infatti, è convinto che il tecnico toscano possa avere dei problemi in avvio ed a questo aspetto va aggiunto che per i bianconeri la Champions League resta l'obiettivo primario. In virtù di ciò, vede aumentare le speranze di titolo per il suo Napoli.