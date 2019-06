Napoli-Manolas, si può chiudere! Gazzetta: "Si tratta sul prezzo di Diawara ed il conguaglio, clausola coperta"

Calciomercato Napoli - Gli azzurri, alle prese con il posto vacante che rischia di lasciare Raul Albiol approdando al Villarreal, sono a caccia del suo erede ed hanno individuato in Kostas Manolas l'uomo ideale per puntellare la difesa da affidare a Carlo Ancelotti. Proprio a proposito del greco, secondo l'edizione online della Gazzetta dello Sport, l'ultimo ostacolo da superare è relativo alla valutazione di Amadou Diawara che sarà inserito nella trattativa per abbassare la cifra che dovrà sborsare il club di De Laurentiis.

Mercato Napoli, si avvicina anche James

Sempre secondo la Gazzetta, inoltre, Il Real Madrid si è deciso ad accettare le condizioni dettate dagli azzurri per James Rodriguez sulla base di un prestito oneroso pari a 10 milioni di euro ed un riscatto fissato a 40 milioni per il 2020. Entrambi, dunque, sono sempre più vicini alla SSC Napoli.