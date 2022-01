Gazzetta insiste: il Napoli sta provando ad anticipare l'operazione Olivera per darlo subito a Spalletti

Il Napoli sonda il mercato programmando il futuro prossimo. Centrato quello che era l’obiettivo prioritario per gennaio: è arrivato Tuanzebe per prendere il posto lasciato libero da Manolas. Il centrale inglese ha già esordito nella squadra di Spalletti. Non ci sono altre urgenze di organico legate a questa sessione di mercato in casa azzurra come racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Calciomercato Napoli

Giuntoli pensa al terzino