Gazzetta - Il Napoli si è sfilato per Bernardeschi! Non è nelle condizioni finanziarie per affondare il colpo

Federico Bernardeschi è uno dei tanti parametri zero ancora senza squadra, dopo lo svincolo dalla Juventus e l'interessamento del Napoli. Ne parla l'edizione odierna del Gazzetta dello Sport.

Con la Juventus non si è mai arrivati nemmeno a parlare di soldi, a 28 anni ha una dote che non tutti i calciatori possiedono, la duttilità:

"Anche per questo il Napoli aveva pensato a lui, tanto da spingere il presidente De Laurentiis a esporsi pubblicamente. In sostanza c’è stato un contatto diretto tra ADL e Pastorello, agente del giocatore: un colloquio esplorativo per capire le intenzioni e le ambizioni del ragazzo, senza però arrivare a negoziazioni di carattere economico. L’interesse del Napoli nell’ultimo periodo si è molto affievolito, probabilmente perché al momento non è nelle condizioni finanziarie per poter affondare subito il colpo"