Gazzetta - Il Napoli segue il colombiano Mina dell'Everton, più sfumata la pista Senesi

Le esigenze del Napoli sul mercato di gennaio sono indirizzate verso la difesa. Per potenziare il reparto nelle alternative, secondo la Gazzetta dello Sport.

Calciomercato Napoli

"In pole è scattata la pista per Attila Szalai, 23enne centrale del Fenerbahce. In lista Jhon Lucumí, anche lui 23enne colombiano alla quarta stagione con i belgi del Genk. Inoltre, si sta seguendo un altro colombiano: Yerry Mina, 27 anni dell’Everton, anche lui un gigante (1,95). Appare più sfumata, almeno per ora, la pista per l’argentino (con passaporto italiano) Marcos Senesi, 24 anni in forza al Feyenoord"