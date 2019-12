Gazzetta - Il Napoli segue Berge, ma la priorità è Torreira: sul norvegese c'è anche il Liverpool

Il Napoli si fionda sul mercato per rinforzare la rosa e risalire la china in campionato. Serve un centrocampista che possa giocare in cabina di regia. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Giuntoli sta seguendo con interesse anche Sander Berge, 21 anni, centrocampista centrale del Genk e nazionale norvegese. Sul ragazzo, però, si è fiondato pure il Liverpool che potrebbe offrire una cifra superiore ai 20 milioni proposti dal Napoli. Ecco il motivo per cui De Laurentiis ha dato l'ok per Torreira, dopo aver constatato pure l'inadeguatezza dei suoi centrocampisti a ricoprire un ruolo fondamentale nel 4-3-3.