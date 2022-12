Gazzetta - Il Napoli lavora sull'ipotesi di uno scambio di mercato, ecco i giocatori coinvolti

Riapre le porte oggi il centro sportivo di Castel Volturno perché il Napoli riprenderà ad allenarsi a casa dopo la parentesi in Turchia ed in vista delle due amichevoli, con Villarreal e Lilla, che chiuderanno il 2022. Ma il mercato è sempre vivo, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Mercato Napoli, scambio in vista?

Secondo quanto riportato dal quotidiano in edicola, il Napoli lavora sull’ipotesi di uno scambio con la Sampdoria tra Alessandro Zanoli e Bartosz Bereszynski, con il polacco che sarebbe il ricambio ideale per Giovanni Di Lorenzo. Trattativa in fase embrionale ma da seguire perché potrebbe decollare in fretta.