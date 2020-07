Gazzetta - Il Lille ha già avvisato lo Charleroi che Osimhen andrà al Napoli: il club belga vanta una percentuale sull'affare. ADL rassicurato dal collega Gerard Lopez su Victor

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Osimhen: "Arrivano notizie che rassicurano il Napoli, per certi versi. Infatti lo Charleroi - dove Osimhen ha giocato la stagione 2018-19, quella del suo rilancio - è stato già informato dal Lilla che è prossima alla conclusione col Napoli la cessione del giocatore, visto che il club belga vanta un 10 per cento di percentuale sulla vendita del club francese. Il cui presidente Gerard Lopez continua a rassicurare il collega e amico De Laurentiis sulla lealtà della sua società e sulla volontà di portare a conclusione questa trattativa. Che potrebbe essere seguita anche da un’altra operazione: quella relativa al centrale difensivo brasiliano ventiduenne Gabriel Magalhaes. Ma prima bisognerà vedere come si concluderà l’affaire Osimhen"