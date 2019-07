Marko Rog in ottica Cagliari. Il club sardo lo segue ormai da tempo e sta cercando di limare il prezzo richiesto da Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto riferito dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, le chiacchierate proseguono, ma il Cagliari per la mediana è tornato anche su Nandez (Boca), nel caso le distanze per il croato dovessero risultare incolmabili.