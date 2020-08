Gazzetta - Gattuso schiera le riserve col Castel di Sangro, la presenza di Koulibaly è indicativa: le ultime sulla sua cessione

Ultime notizie Napoli - Ventuno gol segnati, divisi tra Castel di Sangro (10) e L’Aquila (11). Diverte, il Napoli, nel primo test amichevole. E si diverte Victor Osimhen, che Gattuso manda in campo soltanto nei secondi 45 minuti del triangolare. Ne parla la Gazzetta dello Sport:

"Schiera le riserve, Gattuso, contro il Castel di Sangro, nel primo test. La presenza di Koulibaly in coppia con Luperto, dinanzi a Meret è abbastanza indicativa di quello che potrebbe avvenire di qui a poco: il difensore senegalese è dato per sicuro partente. In campo c’è pure Arek Milik, poco reattivo. Sugli esterni il lavoro di Younes e Politano non trova la partecipazione di Milik che, in un paio di occasioni, sbaglia a porta vuota"