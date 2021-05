Gazzetta - Galtier in pole per il Napoli, l'allenatore ha confermato i contatti: valuta l'offerta

Calciomercato Napoli - Galtier Napoli, arrivano aggiornamenti di mercato da La Gazzetta dello Sport. Nelle ultime ore il Napoli sembrava ad un passo dal chiudere ufficialmente con Sergio Conceicao, poi però la pista si è raffreddata. Ora De Laurentiis, secondo Gazzetta, punta forte su Christophe Galtier che è il nome in pole.

“Sono diversi gli indizi che potrebbero far decidere il presidente in questa direzione. Galtier lavora bene coi giovani, è l’allenatore che ha lanciato Victor Osimhen e che avrebbe piacere di ritrovare. Lo stesso allenatore francese ha ammesso i contatti con Napoli e starebbe valutando la possibilità di fare l’esperienza in serie A”.