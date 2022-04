Gazzetta - Gaetano nel mirino del Bari: è il sogno per la stagione di Serie B, la valutazione del Napoli

Calciomercato Napoli - Quale sarà il futuro di Gianluca Gaetano? Presto a dirlo, ma è un assoluto protagonista della stagione della Cremonese in Serie B. E se la squadra è in lotta per la promozione, è anche merito del talento di proprietà del Napoli che è via in prestito: 7 gol, 4 assist e 32 presenze con la maglia della Cremonese in B. E che sicuramente sarà valutato in estate da Luciano Spalletti nel ritiro di Dimaro prima e magari in quello di Castel di Sangro prima di decidere il suo futuro prossimo.

Gaetano Napoli

Calciomercato Napoli, Gaetano nel mirino del Bari

Sicuramente si mette in prima fila il Bari di Luigi De Laurentiis che vorrebbe Gianluca Gaetano. A confermare questa notizia è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: