Gazzetta - Fabian-Real Madrid, il giocatore apre all'idea! Dai blancos garantito ingaggio top, zero discussioni sul rinnovo col Napoli

Calciomercato Napoli - Il Real Madrid vuole fare sul serio. Dalla Spagna arriva l’indiscrezione che i blancos sono pronti a trattare l’acquisto di Fabian Ruiz, secondo la Gazzetta dello Sport.

"Un ritorno in Spagna sarebbe molto gradito al giovane Fabian. L’idea di ritornare nella Liga, potrebbe essere determinante per il suo futuro. La discussione sul rinnovo fin qui non è stata nemmeno avviata, perché da parte del giocatore non arrivano segnali positivi in questo senso. Il contratto scadrà a giugno 2023 e entro la prossima estate dovrebbe essere in qualche modo rinnovato. Attualmente guadagna 1,5 milioni a stagione, mentre il Real Madrid gli garantirebbe un ingaggio da top player. Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo Aurelio De Laurentiis e le sue valutazioni: con un’offerta inferiore ai 70 milioni di euro la discussione nemmeno si avvierà"