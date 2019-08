Gazzetta - Discorso chiuso per James, per Icardi margine di trattativa di qualche giorno: possibile Mister X entro il 2 settembre

Calciomercato Napoli, le ultime su James Rodriguez e Icardi - Il Napoli lavora per gli ultimi giorni di mercato, Cristiano Giuntoli vuole regalare un colpo a Carlo Ancelotti entro il 2 settembre, la classica ciliegina sulla torta. Ma non è facile. Secondo quanto riferito dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la trattativa per il colombiano dovrebbe essersi chiusa, mentre per Mauro Icardi c’è ancora un margine di trattativa di pochi giorni soltanto. E in stand by resta anche Fernando Llorente, anche se non si esclude una new entry per l’attacco entro il 2 settembre.

Calcio mercato Napoli, il parere di Ancelotti