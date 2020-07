Gazzetta - De Laurentiis si è garantito l'ok di Osimhen: la reazione dell'attaccante al calore dei tifosi napoletani per la città

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive: "Il presidente napoletano s’è garantito il si del ragazzo dopo l’incontro avuto nel pomeriggio di ieri a Capri, alla presenza di uno dei suoi manager, Jean Gerard Czjaka. S’è trattato soltanto di un primo contatto tra le parti e Osimhen si è riservato di comunicare a stretto giro la sua decisione. Che, a questo punto, pare scontata".

"In mattinata Osimhen, in compagnia della moglie, ha fatto shopping in centro. Dal punto di vista della bellezza, Napoli l’ha conquistato subito, come gli è piaciuto l’allegria e l’accoglienza della gente che per strada lo ha riconosciuto: in tanti ne conoscono già le caratteristiche e la storia di calciatore. Nemmeno il caldo tropicale che sta avvolgendo la città in questi giorni l’ha convinto a rientrare"