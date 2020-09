Gazzetta controcorrente: non è detto che sia per forza Milik il sostituto di Dzeko, la Roma studia Piatek

Calciomercato Napoli - Ci sono situazioni nel calcio in cui a volte devi per forza pensare ad un piano B. Nel domino degli attaccanti la Roma è sempre lì, in prima linea, in attesa di capire cosa succederà con Dzeko. Ne parla la Gazzetta dello Sport:

"Il possibile sostituto non è detto che sia per forza Arkadiusz Milik, per cui il Napoli continua a chiedere 40 milioni (considerati troppi dalla Roma). A Trigoria potrebbero anche decidere di virare su un altro polacco: Krzysztof Piatek dell’Hertha Berlino. È ovvio come questo sia un piano B nel caso in cui non si riesca più ad arrivare a Milik e Dzeko alla fine decida di andare via davvero. Ma è un’idea che a Trigoria stanno valutando"