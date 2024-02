Gazzetta contro l'agente di Kvaratskhelia: ha fatto insorgere i napoletani, ingerenze fastidiose, mette pressione a De Laurentiis

Calciomercato Napoli - Ieri Mamuka Jugeli, agente del'attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia, ha fatto insorgere sui social il popolo napoletano come scrive la Gazzetta dello Sport.

Kvaratskhelia, l'agente mette pressione al Napoli

«Barcellona e Psg? Naturalmente per Khvicha ci sono offerte da parte dei migliori club al mondo – ha detto l'agente di Kvaratskhelia a Championat.com -. Guardatelo: come potrebbe essere possibile non avere questo tipo di proposte? A maggio tutto sarà chiaro».

Come scrive il quotidiano,