Gazzetta - Callejon dovrebbe ritornare in Spagna, Siviglia favorito: guadagnerebbe gli stessi soldi che prende a Napoli

Ultime notizie calcio Napoli - José Callejon ha deciso di stupire, fino in fondo. Poi si vedrà, anche se il suo futuro sembra ormai segnato. Dries Mertens sta provando a convincerlo, sta insistendo perché José riveda la sua posizione - intransigente, a quanto pare - sulla questione rinnovo. Ne parla la Gazzetta dello Sport:

"Sul campo sta dimostrando il suo attaccamento alla maglia. Nonostante la certezza dell’addio, continua a garantire prestazioni di livello. Un rendimento che rende tutto più malinconico pensando che tra poco più di un mese dovrebbe andare via per ritornare in Spagna. Il Siviglia sembra favorito in questa asta aperta tra alcuni club, tra cui il Valencia. Lì guadagnerebbe gli stessi soldi che gli offre il Napoli, ma con un contratto più lungo"