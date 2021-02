Gazzetta - Benitez-ADL, tanti contatti in questi giorni: chiesto l'immediato ritorno! Ma Rafa...

Calciomercato Napoli le ultimissime - La panchina di Rino Gattuso è fortemente a rischio e qualora la remuntada contro il Granada dovesse fallire l'esonero del tecnico non è un'ipotesi da escludere. A riferirlo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che aggiunge che sono in pochi a credere nell'impresa. Ci sono due reti da rimontare e bisogna farne una terza per evitare gli eventuali supplemantari, senza subirne.

Ritorno Benitez al Napoli, De Laurentiis chiede uno sforzo

Benitez De Laurentiis Napoli

La Gazzetta dello sport poi svela un altro clamoroso retroscena. I contatti con Rafa Benitez si sarebbero intensificati negli ultimi giorni. Ecco cosa scrive la rose: