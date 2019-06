Gazzetta - Ancelotti ha indicato la strategia per un progetto vincente! Il Napoli segue con grande interesse un talento argentino

Il Napoli continua a muoversi sul mercato, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Ed uno dei calciatori che viene seguito, secondo il quotidiano, è il centrocampista argentino classe 2000 del Boca Juniors Agustin Almendra. Vi proponiamo uno stralcio dell'analisi del quotidiano.

"La politica dei giovani va bene, il presidente continuerà a considerarla, ma Ancelotti ha indicato le proprie strategie per lavorare ad un progetto vincente. Le parti hanno anche vissuto momenti di tensione per una visione diversa degli investimenti da fare. Ben venga Almendra, il talento del Boca Juniors, che il Napoli sta seguendo con grande interesse, purché si spenda anche per assicurarsi un paio di top player"