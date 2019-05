Mercato Napoli, Ancelotti crede in un’estate positiva: dal mister non arriva smentita su Quagliarella

ULTIME CALCIO NAPOLI - Ieri sera il Napoli ha perso per 3-2 l'ultima partita del proprio campionato di Serie A contro il Bologna, e l'allenatore Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza le parole dell'allenatore azzurro.

"Non fa drammi, Carlo Ancelotti, per la sconfitta. «L’obiettivo del secondo posto l’abbiamo raggiunto tre settimane fa. Siamo stati un po’ leggeri dietro, ma questo rientra nell’importanza della gara che valeva poco. Ora, andiamo in vacanza a prepareremo la prossima stagione».

Il tecnico del Napoli crede in un’estate positiva per quanto riguarda il mercato. «Abbiamo le idee chiare. Fin qui, si sono fatti 60 nomi, ma sono falsi. Se prendi 60 giocatori devi fare tre campionati, tre squadre. Qualcuno in meno verrà», dice con un pizzico d’ironia.

E alla fine il tecnico non chiude ad un probabile ritorno di Quagliarella, il capocannoniere del campionato, attualmente alla Samp: «Nella vita tutto è possibile», ha concluso".