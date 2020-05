Gazzetta - Addio Koulibaly, si parte da una base di 100mln trattabili! Il Napoli si libererebbe dello stipendio più alto in rosa

Calciomercato Napoli - Le novità non mancheranno nel prossimo mercato del Napoli, perchè la società ha messo in preventivo qualche cessione importante come racconta la Gazzetta dello Sport:

"Quella di Koulibaly è quotata parecchio e non troverebbe l’opposizione dei dirigenti. Si parte da una base di 100 milioni, sicuramente trattabili in regime di Covid 19. Oltre ad arricchire le casse, la partenza del senegalese inciderebbe anche sulla voce ingaggi: il club si libererebbe di uno stipendio gravoso, 11 milioni lordi, il più alto tra i giocatori. L’idea sarebbe quella di rimpiazzarlo con un giovane di prospettiva"