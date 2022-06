Gattuso vuole Politano al Valencia: pronta l'offerta spagnola, le cifre

Calciomercato Napoli - Gennaro Gattuso ritorna in panchina dopo l’ultimissima esperienza all’ombra del Vesuvio e lo fa dalla Spagna in particolare, dal Valencia. E l’ex tecnico guarda subito in casa Napoli per rinforzare la sua nuova squadra. Oltre Dries Mertens, infatti, gli occhi sono ricaduti anche su Matteo Politano che il mister ha valorizzato alla grande nella sua gestione.

Mercato Napoli, l'offerta del Valencia per Politano

Ecco quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola: