Gattuso non vuole perdere Fabian e Zielinski! Rino resta fiducioso, da De Laurentiis ha ricevuto le dovute garanzie

Calciomercato Napoli - Il progetto tecnico dell'allenatore del Napoli Gennaro Gattuso non può prescindere da alcune certezze, come racconta la Gazzetta dello Sport.

"L’allenatore non vuole perdere Fabian e Zielinski. Il primo interessa al Barcellona e all Real Madrid, il secondo sta discutendo il rinnovo del contratto che scadrà a giugno 2021. L’accordo tarda ad arrivare, perché le parti non si ritrovano su alcuni aspetti legati alla clausola. Ma Gattuso resta fiducioso, dal presidente ha ricevuto le dovute garanzie"