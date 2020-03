Calciomercato Napoli - Gattuso-Napoli, prove di rinnovo: il presidente Aurelio De Laurentiis a lavoro ed è pronto ad accontentare il tecnico in più richieste per fargli firmare il rinnovo fino al 2023. L'edizione odierna de Il Mattino rivela alcuni dettagli.

Gattuso vorrebbe avere carta bianca per completare la sua squadra di collaboratori tecnici. De Laurentiis non dirà di no. E anche su come rinforzare la squadra c'è comunione di intenti.