Gattuso-Fiorentina, Sky: chiesti tre colpi per 80 milioni complessivi ma la Viola chiedeva tempo, scontro con Mendes

Ultime notizie calcio - E' a dir poco clamoroso quanto accaduto tra Gattuso e la Fiorentina, con il divorzio che è arrivato pochissimo tempo dopo le firme sul contratto. Stando a quanto raccontato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, alla base di questa rottura ci sarebbero state le richieste del tecnico, il cui agente aveva chiesto l'acquisto di Guedes del Valencia, Sergio Oliveira e Jesus Corona del Porto, tre colpi che sarebbero costati circa 80 milioni, senza contare le commissioni da pagare allo stesso Jorge Mendes. La Viola aveva accettato le richieste, chiedendo però tempo. La situazione è poi precipitata in termini di rapporti con il super agente dell'ex Napoli, che si è poi esposto con la dirigenza utilizzando anche termini forti. Così tanto, da allontanare in maniera netta le parti, che si erano isolate in attesa di capire bene il da farsi. Con l’epilogo che conosciamo.

Gennaro Gattuso e Fiorentina divorzio