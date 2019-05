Gasperini-Napoli, Gazzetta - Ancelotti in discussione per alcune settimane: il retroscena

ULTIME NAPOLI CALCIO - Il Napoli ha esercitato con largo anticipo l'opzione unilaterale che vantava nell'accordo con Carlo Ancelotti. Un dettaglio che nessuno sapeva e che solo ora è venuto alla ribalta della cronaca. Sarà ancora lui ad allenare gli azzurri.

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, intanto, insiste nello scrivere che la panchina dell'ex Real madrid sia stata in discussione nelle scorse settimane:

"Il Napoli ha esercitato la clausola che conferma Carlo Ancelotti anche per la prossima stagione. Le indiscrezioni degli ultimi giorni hanno creato turbativa e tensione all’interno del club, soprattutto dopo le voci sulla telefonata fatta da un dirigente napoletano a Gian Piero Gasperini al quale era stata chiesta la disponibilità nel caso di divorzio dall’attuale allenatore. Indiscrezioni che avrebbero spinto Ancelotti a parlare nel dopo partita di domenica sera (l’ufficio comunicazione aveva deciso di farlo parlare soltanto a Dimaro) e a svelare l’esistenza di una clausola sul suo contratto. Insomma, al di là delle tante dichiarazioni d’amore che si sono scambiate le parti, è innegabile che la panchina di Ancelotti sia stata messa in discussione seppur per qualche settimana".