Galtier-Napoli, Il Mattino: è il favorito, tanti indizi! Ingaggio in linea coi tagli di ADL, plus degli sgravi fiscali

Calcio mercato Napoli le ultimissime oggi. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino il patron della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis si prenderà il suo tempo per completare il casting in panchina: gli indizi dicono che il favorito adesso è il 54enne Galtier che lascerà il Lille anche in caso vittoria della Ligue 1 (al suo posto è pronto l’ex azzurro Blanc).

Galtier al Napoli, gli indizi

Ingaggio in linea con il momento economico del Napoli (che deve tagliare il monte stipendi e farlo scendere a quota 80 milioni): il francese prenderebbe 2,3 milioni di euro netti. In più ci sarebbero gli sgravi fiscali del decreto crescita. Insomma più o meno 3,5 milioni lordi.