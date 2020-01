Calciomercato Napoli - Secondo quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Gianluca Gaetano sarebbe un nuovo calciatore della Cremonese. La trattativa tra il Napoli ed i grigiorossi sarebbe stata chiusa con la formula del prestito:

"La Cremonese ha chiuso per Gaetano, centrocampista (2000) del Napoli in prestito (superate Crotone e Frosinone)”. Qualche giorno fa vi avevamo scritto in esclusiva del forte pressing della squadra di Cremona per il classe 2000 degli azzurri.