Futuro Pellegrini, da Roma: vicino al Napoli, la decisione di Ranieri sulla cessione

Calciomercato Napoli - L'edizione romana del Corriere oggi in edicola parla del futuro di Lorenzo Pellegrini dopo il derby Roma-Lazio:

"Ogni volta che Lorenzo Pellegrini segna in un derby, la Roma vince. Quella di domenica è stata la terza marcatura (in 12 incontri complessivi, più 3 visti dalla panchina) del capitano contro la Lazio in campionato [...] Tre firme d’autore, con l’ultima che potrebbe aver cambiato la sua storia romanista: se infatti prima del match sembrava destinato a partire, Inter e Napoli le squadre più interessate già a gennaio, ora il suo destino potrebbe essere ancora in giallorosso. Ranieri lo ha sempre difeso e ora l’ha recuperato alla causa. Lui dopo il gol ha baciato lo stemma e nel post partita ha guidato la festa sotto la Sud: con questi presupposti un addio sembra improbabile".