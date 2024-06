Futuro Kvaratskhelia, nuovo incontro agente-Manna: svelata la richiesta di Khvicha dopo l'offerta del PSG

Calciomercato SSC Napoli - Il fastidioso sottofondo di mercato non può e non deve in nessun modo rovinare la prima storica partecipazione agli Europei della Georgia di Khvicha Kvaratskhelia. Il Corriere dello Sport parla del futuro dell'attaccante del Napoli.

Kvaratskhelia tra Napoli e PSG

La spedizione continentale non è iniziata nel miglior modo possibile per il talento del Napoli, con le voci sul possibile addio, le dichiarazioni dell'entourage e il comunicato degli azzurri ad agitare le acque: