Futuro Koulibaly e Ospina, Repubblica - Spalletti ieri ha avuto l'ennesima conferma di una cosa: i dettagli

Ultime calciomercato Napoli - È tutto da scrivere il futuro di David Ospina e Kalidou Koulibaly. Il portiere colombiano è in scadenza di contratto al 30 giugno e il suo agente ha confermato: "Abbiamo diverse trattative e saremo liberi di scegliere". Mentre il difensore senegalese ha il contratto in scadenza fra un anno, al 30 giugno 2023, e sul tavolo stanno per arrivare alcune offerte. Conoscendo che il Napoli a 40 milioni di euro può barcollare questa volta. Dopo che negli anni ha rifiutato 80-100 milioni per l'azzurro.

Koulibaly e Spalletti

Calciomercato Napoli, futuro Koulibaly e Ospina

L'edizione odierna di Repubblica però sul futuro di Koulibaly e Ospina scrive:

Il futuro è alle porte, anche se il Napoli ha bisogno di altri due punti (con Genoa e Spezia) per essere certo del terzo posto. Poi sarà rivoluzione e Spalletti ha avuto ieri pomeriggio l’ennesima conferma dell’importanza di Koulibaly e Ospina. Da 13 gare di fila gli azzurri subivano sempre gol e a Torino sono riusciti finalmente a tenere inviolata la loro porta grazie al contributo dei veterani della difesa. Due pilastri che non sarebbe facile sostiuire.