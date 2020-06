Futuro Callejon, CdM: la sensazione è che non sia finita, spuntano spiragli

Calciomercato Napoli - Attenzione a possibili novità per il futuro di José Callejon. Ne parla il Corriere della Sera oggi in edicola:

Il futuro di Josè è in stand-by, il Napoli gli ha presentato una proposta a dicembre: biennale alle stesse cifre dell’ingaggio attuale (circa 3 milioni), l’accordo non c’è mai stato perché Callejon chiedeva un bonus alla firma.

Quilon, l’agente dello spagnolo, attende degli aggiornamenti, il ritorno in Spagna rappresenta una tentazione ma, complice anche l’emergenza coronavirus, non sono giunte proposte nettamente superiori a quella presentata dal Napoli a dicembre. La sensazione è che il futuro di Callejon non sia ancora scritto. Del resto 80 gol, 77 assist e 336 presenze meritano qualche riflessione prima di salutarsi.