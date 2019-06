Sarri-Juve, Mastella sicuro: "Già c'è il contratto"

Ultime su allenatore Juve - Clemente Mastella, sindaco di Benevento molto vicino alla famiglia Della Valle, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Veretout? Non so se andrà al Napoli. Di sicuro non è incedibile come Chiesa. Ma bisogna capire anche che decisioni verranno prese dalla nuova proprietà per quanto riguarda la guida tecnica" .