Tanguy Ndombelè sempre più vicino al Tottenham, l'accordo è a un passo: operazione in chiusura per 62 milioni più bonus. Mancano solo pochi dettagli prima dell'intesa definitiva e poi il centrocampista classe '96 andrà in Inghilterra per le visite mediche di rito e la firma sul contratto con gli Spurs, appena risolverà le ultime situazioni con il Lione. La Premier League lo aspetta. A riportare la notizia il portale gianlucadimarzio.com.