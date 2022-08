Frattesi-Napoli, Venerato: "L'agente Riso chiama il Sassuolo e conferma l'interesse! Ma il club azzurro smentisce al momento"

Calciomercato Napoli - Nelle ultime ore, è filtrato un interesse del Napoli per il centrocampista del Sassuolo, Davide Frattesi: sarebbe un nome spendibile in caso di addio del centrocampista spagnolo Fabian Ruiz, direzione PSG.

A proposito di Frattesi-Napoli, Ciro Venerato ai microfoni del TG Sport di Rai 2 ha dichiarato:

"Ha del paradossale, visto che il Napoli non trova l'accordo con il Sassuolo per Raspadori, ma è vera. Nel frattempo infatti l'agente di Frattesi, Beppe Riso, alle ore 16:00 ha chiamato i dirigenti del Sassuolo per segnalargli l'interessamento del Napoli, ma ad oggi il Napoli smentisce questo interesse. Nel mercato la bugia è dietro l'angolo".