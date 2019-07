Il Napoli guarda in Francia per il calciomercato. Nello specifico occhi puntati anche su Ramy Bensebaini, difensore sinistro del Rennes che all'occorrenza può svolgere anche il ruolo di centrale. Ramy Bensebaini è un classe '94, anche se al momento, come ribadito da Carlo Ancelotti, sul lato sinistro della squadra il Napoli sarebbe coperto. Con Ghoulam ristabilito e Mario Rui confermato dall'allenatore.